Accessibilité de la radio aux personnes sourdes et malentendantes

Créée en 1997 par L’ADAPT, association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées (SEPH) vise à sensibiliser les acteurs de l’emploi, les pouvoirs publics et le grand public au recrutement et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. Dans le contexte de crise actuelle, l’emploi des personnes en situation de handicap représente un enjeu majeur.

L’ÉGALITÉ DES CHANCES A RADIO FRANCE

Depuis plusieurs années déjà, Radio France mène une politique volontariste en faveur de l’égalité des chances et de lutte contre toutes les formes de discrimination. Le groupe témoigne au quotidien de son engagement pour promouvoir la diversité comme facteur de développement, de créativité et d’intelligence collective au sein de l’entreprise.

Engagé dans une véritable politique d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes handicapées, Radio France s’associe à la 18e semaine pour l’emploi des personnes handicapées, rendez-vous permettant de sensibiliser le grand public au recrutement et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Radio France a signé en 2012 un accord constituant un volet important de la politique générale du groupe relative à l’égalité des chances et de traitement. Renforçant la lutte contre toutes les formes de discriminations tant dans l’accès au monde professionnel que dans l’emploi lui-même, cet accord pérennise l’existence de la mission Handicap mise en place dès 2009 par la DRH du groupe. Il vise l’intégration de plus en plus forte des collaborateurs handicapés.